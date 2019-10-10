Osmanlıspor’dan Türk ordusuna destek
Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan “Barış Pınarı Hareketi”nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.
Spor 10.10.2019, 20:16
Mor-sarılı başkent ekibi, “Barış Pınarı Hareketi”nde görevli kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla bugünkü antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personel, çekilen fotoğrafla Mehmetçiğimize yanındayız mesajı verdi.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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