Özel sporcu Muhsine Gezer, 400 metrede dünya şampiyonu
Özel sporcu Muhsine Gezer, 2019 IPC Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası'nda 400 metre yarışını kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.
Özel sporcu Muhsine Gezer, 2019 IPC Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası'nda 400 metre yarışını kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası'nda, milli sporcu Muhsine Gezer, 400 metre yarışında 62,23 derecesi ile altın madalyaya ulaşarak dünya şampiyonu oldu.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
"İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
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