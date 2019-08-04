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Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu 

Milli sporcu Oğuz Türker, Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda atletizmde dünya şampiyonu oldu.  Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda...

Spor 04.08.2019, 13:18
Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu 
Milli sporcu Oğuz Türker, Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda atletizmde dünya şampiyonu oldu. 
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Oğuz Türker T20 kategorisinde 1500 metrede 4,16 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. 
Şampiyona sonrasında açıklamalarda bulunan özel sporcu Oğuz Türker, "Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık, bana emek veren antrenörüm İdris Güleç'e, federasyon başkanım Birol Aydın'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kazandığım bu altın madalyamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

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