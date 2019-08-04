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Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu
Milli sporcu Oğuz Türker, Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda atletizmde dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda...
Spor 04.08.2019, 13:18
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Oğuz Türker T20 kategorisinde 1500 metrede 4,16 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.
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