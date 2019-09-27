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Para Atletizm Dünya Şampiyonası

- Türkiye, Dubai'de 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 sporcuyla mücadele edecek

Spor 27.09.2019, 11:13
Para Atletizm Dünya Şampiyonası
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ANKARA (AA) - Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Kasım Perşembe günü başlayacak organizasyon, 15 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, kadınlarda Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Esra Genç ve Rabia Cirit, erkeklerde ise Kerim Elyaz, Tarık Taha Buyrukoğlu, Abdullah Ilgaz, Mahir Ateş, Enes Şahin, Hamza Doğan, Gökhan Akın ve Nurullah Kart temsil edecek.


#Dubai #para atletizm #Para Atletizm Dünya Şampiyonası
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