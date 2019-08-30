Para atletizmde gümüş madalya

ANKARA (AA) - Para atlet Oğuz Akbulut, Paris Atletizm Grand Prix'de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre 400 metrede piste çıkan görme engelli milli sporcu 49.41'lik derecesiyle ikinciliği elde etti ve Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.