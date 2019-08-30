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Para atletizmde gümüş madalya

- Görme engelli Oğuz Akbulut, Paris Grand Prix 400 metre yarışında ikinci oldu

Spor 30.08.2019, 15:14 30.08.2019, 19:39
Para atletizmde gümüş madalya
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ANKARA (AA) - Para atlet Oğuz Akbulut, Paris Atletizm Grand Prix'de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre 400 metrede piste çıkan görme engelli milli sporcu 49.41'lik derecesiyle ikinciliği elde etti ve Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

#Oğuz Akbulut #para atletizim #paris atletizm grand prix
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