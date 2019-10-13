Son Dakika
Basketbol Süper Ligi
İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası
Resulayn’da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu’na teşekkür
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”

Paralimpik atıcılardan Tokyo vizesi

- Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Spor 12.10.2019, 15:16
Paralimpik atıcılardan Tokyo vizesi


ANKARA (AA) - Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarına kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası başladı.

Sydney kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Korhan Yamaç, 25 metre tabanca kategorisinde atışları 563 puanla 48 kişi arasında 11. sırada tamamladı.

Savaş Üstün ise 10 metre havalı tüfekte 631,8 puanla 70 kişi arasında 14. oldu.

Milli atıcılar Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, bu sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, böylece para atıcılıkta kota sayısını 6'ya çıkardı. Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Murat Oğuz ve Hakan Çevik, daha önce paralimpik oyunlarına kota almıştı.


#Savaş Üstün #Para Atıcılık Dünya Şampiyonası #Korhan Yamaç #2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@