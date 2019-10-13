Paralimpik atıcılardan Tokyo vizesi
- Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti
Spor 12.10.2019, 15:16
ANKARA (AA) - Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarına kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası başladı.
Savaş Üstün ise 10 metre havalı tüfekte 631,8 puanla 70 kişi arasında 14. oldu.
Milli atıcılar Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, bu sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye, böylece para atıcılıkta kota sayısını 6'ya çıkardı. Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Murat Oğuz ve Hakan Çevik, daha önce paralimpik oyunlarına kota almıştı.
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