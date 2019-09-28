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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan...

Spor 28.09.2019, 23:19
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu


İSTANBUL (AA) - Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.


#büşra ün #şampiyon #Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası
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