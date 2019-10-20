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Pascal Nouma: “İlk defa bir seçime katılıyorum”
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Pascal Nouma: “İlk defa bir seçime katılıyorum”

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum" diye konuştu.

Spor 20.10.2019, 13:20
Pascal Nouma: “İlk defa bir seçime katılıyorum”

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlıların yeni başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmaya geldi. Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak” dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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