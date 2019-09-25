Passolig’den 1 milyonuncu karta sürpriz

‘1 Milyonuncu Passoligli Madrid’e gidiyor’

Son iki sezondur Passolig Kart Ligi’nde zirveyi kimseye bırakmayan Galatasaray, kart sayısında 1 milyona ulaştı.1 milyonuncu Galatasaray Passolig Kart sahibi, Galatasaray kafilesi ile birlikte Madrid’e gidiyor.

Passolig Kart Ligi’nde zirvede yer alan Galatasaray, bir milyon kart barajını aşan ilk kulüp oldu. Passolig, 1 milyonuncu Galatasaray Passolig Kartı satın alan taraftarlara sürpriz bir hediye hazırladı. Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden sarı-kırmızılıların 6 Kasım 2019’da oynanacak Real Madrid karşılaşmasında 1 milyonuncu Passolig Kart sahibi, Galatasaray Futbol A Takımı ile takım uçağında Madrid’e giderek, takımını Santiago Bernabeu Stadı’nın tribünlerinden destekleyerek unutulmaz bir deneyim yaşayacak.