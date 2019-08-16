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Paul Papp Demir Grup Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.

Spor 16.08.2019, 21:17 16.08.2019, 22:03
Paul Papp Demir Grup Sivasspor’da
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Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştı. 29 yaşındaki sporcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

(İHA)

#transfer haberleri #Sivasspor #Paul Papp
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