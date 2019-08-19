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Pedro’nun VAR isyanı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 10 numarası Pedro Henrique VAR sistemine isyan etti.

Spor 19.08.2019, 09:10 19.08.2019, 09:58
Pedro’nun VAR isyanı
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İstikbal Mobilya Kayserispor’un 10 numarası Pedro Henrique VAR sistemine isyan etti.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a tek golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da üzüntü var. Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Pedro Henrique hem yenilgiye hem de attığı 2 golün ofsayt gerekçesi ile iptal olmasına üzüldü.

Müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesinden fotoğraf paylaşan Pedro Henrique, gözyaşı emojileri koyarak VAR VAR isyan etti. Henrique sonrasında ise "Obrigado a todos Fs pelo apoio, vamos fortes para o prximo jogo (Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun için güçlü olalım)" paylaşımında bulundu

Pedro Henrique, Cumartesi günü Kadir Has’ta oynanan Alanyaspor maçının 70. dakikasında ve 90+1. dakikasında goller atmıştı. Ancak her iki pozisyon da Ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Pedro Henrique #İstikbal Mobilya Kayserispor #spor #isyan #var #pedro
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