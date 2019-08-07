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Pendik Belediyesi Spor Okulları’ndan Milli Takım’a
Pendik Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, Ankara’da düzenlenen Gençler Milli Takım seçmesi müsabakalarında birinci oldu. Genç sporcu, İspanya’da yapılacak Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Spor 07.08.2019, 14:17
Pendik Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, Ankara’da düzenlenen Gençler Milli Takım seçmesi müsabakalarında birinci oldu. Genç sporcu, İspanya’da yapılacak Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
PENDİK BELEDİYESİ SPOR OKULLARI’NDAN YETİŞTİ
16 yaşındaki genç sporcu, 2015 yılından itibaren tekvando temel eğitimi başlatan Pendik Belediyesi Spor Okulları’ndan yetişti. Ali Ekrem Yılmaz gibi 4 yıllık süreçte bu okuldan yetişip Pendik Belediyesi Spor Kulübü bünyesine katılan sporculardan 5’i Milli Takım’a girme başarısı gösterdi.(İHA)
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