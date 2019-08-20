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PFDK’dan Galatasaray’a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

Spor 20.08.2019, 17:18 20.08.2019, 17:51
PFDK’dan Galatasaray’a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Ağustos’ta Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray’a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

7 Ağustos’ta Ankara’da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#süper kupa #futbol #spor #Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #ceza #para #Galatasaray #PFDK
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