PFDK’dan Galatasaray’a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Ağustos’ta Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray’a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

7 Ağustos’ta Ankara’da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

(İHA)