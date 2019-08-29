PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri’ye 2 maç men cezası verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu AHMET OĞUZ’un, 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PIERE YVES NICOLAS POLOMAT’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.’nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun, 26.08.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)