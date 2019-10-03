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PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e 5 maç men cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle oynanan...

Spor 03.10.2019, 18:59
PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle Metin Diyadin'e 5 maç men ile 46 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu olayları nedeniyle 36 bin lira para cezası verildiği, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 107, 108, güney tribün 118, 119, 120, 121 bloktaki sarı-kırmızılı taraftarların elektronik biletlerinin de bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye ihtar veren kurulun, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 418, 419, 420 bloktaki sarı-lacivertli taraftarların elektronik biletlerini de bir sonraki dış saha maçı için bloke ettiği aktarıldı.

PFDK'nin, İstikbal Mobilya Kayserispor idarecisi Erdem Kemaloğlu'na 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, futbolcusu Silviu Lung'a 13 bin lira, İttifak Holding Konyaspor'a 150 bin lira, Gazişehir Gaziantep'e 24 bin lira ve Trabzonspor'a da 9 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.


- Servet Yenitürk'e 200 gün hak mahrumiyeti


PFDK'nin, TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor'un kulüp başkanı Servet Yenitürk'e, Piserro Kahramanmaraşspor maçında hakeme yönelik saldırısı gerekçesiyle 200 gün hak mahrumiyeti ile 34 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

Vanspor'a ayrıca 21 bin lira para cezası verildiği belirtildi.


#futbol #Metin Diyadin #PFDK #süperlig #Türkiye Futbol Federasyonu
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