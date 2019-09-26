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Günün özeti - 26-09-2019

PFDK'den Mustafa Cengiz kararı

- Medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza tayinine yer olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmadı

Spor 26.09.2019, 18:23
PFDK'den Mustafa Cengiz kararı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), medyaya açıklamaları nedeniyle sevki gerçekleşen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza tayinine yer olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 20 Eylül'de medyaya açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Mustafa Cengiz'e ceza verilmediği belirtildi.

PFDK'nin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Spor Toto D ve E blokta bulunan sarı-lacivertli taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik biletlerini bloke ettiği aktarıldı.


- Poko'ya 2 maç ceza


Göztepeli futbolcu Andre Poko, gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'den 2 maç ceza aldı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Poko'nun, 2 maçla cezalandırıldığı kaydedildi.

Kurulun ayrıca Süper Lig ekipleri Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'a 24'er bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

#Andre Poko #futbol #Galatasaray #Mustafa Cengiz #PFDK #süperlig #Türkiye Futbol Federasyonu
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