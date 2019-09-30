Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 208'inci maçına çıkıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye'yi Avrupa kupalarında 22 kez temsil eden Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için yarın İsveç'in Boras Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 208. maçına çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan karşılaşmalarda 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, üst üste 10, toplamda ise 22 kez Avrupa kupalarında yer aldı. Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu Dörtlü Final'ine İzmir'de ev sahipliği yapan Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kaldı.





- Bu sezon ilk rakip Boras Basket





Sarıca ile THY Avrupa Ligi'nde de mücadele etmeyi başaran yeşil-kırmızılı ekip, tarihinde ikinci kez yer alacağı FIBA Avrupa Kupası'nın eleme turunun ilk maçında yarın TSİ 20.00'de İsveç'te Boras Spor Salonu'nda Boras Basket'e konuk olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.

Spirou Basket ile Donar Groningen geçen yıl da Pınar Karşıyaka ile aynı grupta yer almıştı.





- 27 farklı ülke takımıyla karşılaştı





Avrupa kupalarında şimdiye kadar 27 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Fransa temsilcileriyle 17, Türk ve İtalya ekipleriyle 16, Rus ve Alman rakiplerine karşı ise 15 maça çıktı.

Avrupa kupalarında 208. maçını yarın oynayacak Türk ekibi, geride kalan 207 karşılaşmasında 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Bu maçlarda 16 bin 348 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 146 sayı gördü.





- Daha önce oynadığı maçlar





Avrupa kupalarında en fazla ULEB Avrupa Kupası'nda maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu organizasyonda 46 müsabaka oynarken, FIBA EuroChallenge Kupası'nda 45, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 karşılaşmada mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'nın organizasyonlara göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şöyle:

Organizasyon O G M B ULEB Avrupa Kupası 46 24 21 1 FIBA EuroChallenge Kupası 45 27 18 0 FIBA Şampiyonlar Ligi 40 25 15 0 Koraç Kupası 22 9 13 0 FIBA Avrupa Kupası 16 8 7 1 FIBA Şampiyonlar Kupası 10 4 6 0 Saporta Kupası 10 3 7 0 THY Avrupa Ligi 10 3 7 0 Kupa Galipleri Kupası 6 2 4 0 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2 0 2 0