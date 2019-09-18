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Pınar Protein Kupası yarın başlayacak

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Protein Kupası yarın İzmir'de başlayacak. Pınar Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın yanı...

Spor 18.09.2019, 10:54 18.09.2019, 13:11
Pınar Protein Kupası yarın başlayacak
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İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Protein Kupası yarın İzmir'de başlayacak.

Pınar Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea'nın katılacağı turnuvanın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

Turnuvanın ilk maçında yarın saat 19.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Igokea, 20 Eylül Cuma günü aynı saatte Pınar Karşıyaka-Igokea ve 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece müsabakalarının oynanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Karşıyaka'ya desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Pınar Protein Cup ile başlayacak 2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele edecek. Pınar Protein Cup’a katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#basketbol #Pınar Protein Kupası #turnuva
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