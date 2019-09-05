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Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper Finalleri - Portekiz: 9 - Türkiye: 5
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu.
Spor 05.09.2019, 23:25 06.09.2019, 00:50
İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Portekiz'e 9-5 yenilerek finallere mağlubiyetle başladı. Milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu, Volkan Yeşilırmak ve Cem Keskin (2) kaydetti.
Türkiye, finallerdeki ikinci müsabakasında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.
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