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“Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum“

- A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli:"Umarım Hollanda'ya karşı yaptığımız etkiyi Polonya karşısında da yaparız"

Spor 06.09.2019, 18:38 06.09.2019, 19:05
“Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum“

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarın karşılaşacakları Polonya'nın seyirci karşısında şaşıracağını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) açıklamalarda bulunan Emniyetli, Polonya'nın voleybolda ekol bir ülke olduğunu belirterek, "Polonya da bu turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biriydi ancak şu ana kadar hep seyirci ile birlikte oynadılar fakat şimdi seyirciye karşı mücadele edecekler. Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum. Umarım Hollanda'ya karşı yaptığımız etkiyi Polonya karşısında da yaparız. Polonya çok iyi bir takım. Aynı zamanda voleybol ekolü ve ülkesi." diye konuştu.

- "Dersimize çok iyi çalıştık"

Rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Emniyetli, "Fiziksel olarak güçlü oyunculara sahipler. Hücumda iyi oyuncuları bulunuyor. Dersimize çok iyi çalıştık. Polonya karşısında neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamamız gerektiğini çok biliyoruz. Zorlu bir mücadelenin yanı sıra hem taktiksel hem de psikolojik savaş olacak. Karşılaşmada daha sakin ve güçlü kalan tarafın kazanacağını düşünüyorum. Yarınki karşılaşmayı kazanıp ertesi güne keyifle başlamak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek finaldeki Hollanda maçında en iyi oyunlarını ortaya koyduklarını dile getiren Pelin Emniyetli, "Hollanda bizim maça kadar baskı ile hiç karşılaşmamıştı. Zorlu bir mücadele oynamadan buraya geldiler. Karşılaşmanın senaryosu tam da bizim istediğimiz şekilde gelişti. Mücadeleye oldukça hırslı bir şekilde başladık. Seyircimizin desteği harikaydı. Rakibimiz karşısında baskı kurarak onların çok fazla hata yapmasına sebep olduk. Turnuva geneline baktığımızda en iyi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 3-0 kazanarak yarı finale kaldığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

- "Ankara bizlere hep uğurlu geliyor"

Seyirci desteğinin önemine dikkati çeken Emniyetli, "Ankara bizlere hep uğurlu geliyor. Onların bizlere verdiği destekten daha fazlasını onlara vermek istiyoruz. Bugüne kadarki desteklerinden ötürü onlara teşekkür ediyorum. Turnuvanın başında onlardan biraz sabretmelerini dilemiştik. Yarın da aynı şekilde rakibimiz servis atarken ıslıklamaya, biz servis atarken de coşkuyla desteklemeye devam ederiz ve umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

#A Milli Kadın Voleybol Takımı #Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #voleybol
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