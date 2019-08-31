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Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın A Grubu ilk maçında Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi.

Spor 31.08.2019, 11:03 31.08.2019, 13:40
Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın A Grubu ilk maçında Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi.

Salon: Wukesong

Hakemler: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Matthew Albert Myers (ABD), Nicolas Fernandes (Tahiti)

Polonya: Cel 12, Hrycaniuk 10, Ponitka 15, Slaughter 7, Wacxynski 13, Koszarek 2, Kulig 2, Sokolowski 16, Balcerowski, Gruszecki 3

Venezuela: Colmenares 14, Jose Vargas 2, Guillent 5, Lewis 12, Ruiz 5, Chourio 15, Zamora 5, Bethelmy, Carrera 5, Graterol, Perez 1, Gregory Vargas 5

1. Periyot: 22-24

Devre: 44-36

3. Periyot: 60-51

Beş faulle çıkan: 39.32 Ruiz (Venezuela)


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Polonya #Venezuela
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