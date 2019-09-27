Potada 54. sezon heyecanı başlıyor

İlk olarak 1966 yılında startı verilen Basketbol Süper Ligi’nin 54. sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Potada özlem sona erdi. Ligde yeni sezon yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 3-6 Ocak 2020’de oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. 10-13 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde tamamlanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8’e girecek takımlar play-off’a yükselecek. Play-off serilerinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alan takımlar, tur atlayacak. Final müsabakalarında ise 4 galibiyet alan ekip, sezonun şampiyonu olacak. Ligin son iki sırasında yer alan takımlar ise küme düşecek.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonu itibariyle 53. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

LİGİN YENİ EKİPLERİ

Bu sezon Süper Ligi’ne çıkmaya Afyon Belediyesi, OGM Ormanspor hak kazandı. Ligden çekilme kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye’nin yerine Sigortam.net İTÜ dahil edildi.

SON ŞAMPİYON ANADOLU EFES

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3’le geçerek şampiyon oldu. Lacivertliler-beyazlılar, 10 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazanırken, Başantrenör Ergin Ataman ise de 4. zaferini yaşadı. Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Basketbol Süper Ligi’nin köklü iki kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan’ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2013 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlılar ise en son 2012 yılında şampiyon oldu. Bu iki takımın son şampiyonluklarında ise başantrenörün Ergin Ataman olması dikkat çekti.

EN ÇOK ŞAMPİYON 14 KEZ İLE ANADOLU EFES

1966-1967 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligin ilk şampiyonluğunu Altınordu Basketbol Takımı kazandı. Basketbol Süper Lig’de en çok şampiyon olan takım ise 14 kez ile Anadolu Efes olurken, İstanbul ekibi 2009 yılından beri şampiyonluk yaşamıyor. Efes’i 9 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı’nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan takımlar ve şampiyon olduğu yıllar şöyle:

Anadolu Efes: 13 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2019)

Fenerbahçe: 9 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İTÜ: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

BAŞANTRENÖR OLARAK EN FAZLA AYDAN SİYAVUŞ ŞAMPİYON OLDU

Basketbol Süper Ligi’nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 kez de Anadolu Efes (Efes Pilsen) olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Ligde faal antrenörlerden Fenerbahçe’yi çalıştıran Zeljko Obradovic’in 4, Anadolu Efes’in başında olan Ergin Ataman’ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

(İHA)