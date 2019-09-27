Potada 54. sezon heyecanı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Potada bu yıl 16 takımın katılımıyla oynanacak Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.



1966-1967'de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon heyecanı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çekilmesine rağmen Sigortam.net İTÜ'nün katılımıyla 16 takımla başlıyor.



Şimdiye kadar 79 farklı takımın mücadele ettiği ligde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta tüm sezonlarda bulunurken, Bursaspor ve OGM Ormanspor ilk defa boy gösterecek.



54. sezon takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta 51, Pınar Karşıyaka 47, Anadolu Efes 41, TOFAŞ 34, Türk Telekom 26, Darüşşafaka Tekfen 23, Teksüt Bandırma 15, Gaziantep Basketbol 7, Arel Üniversitesi Büyükçekmece 4 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor birer kez daha önce ligde yer aldı.



1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.





- En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te





Geride kalan 53 sezonun 41'inde mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81'lik galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.



Normal sezonda bin 60 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 859 galibiyet, 198 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.



Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 67,4 ile Fenerbahçe, yüzde 62,8 ile Teksüt Bandırma takip ediyor.





- Takımların performansları



Ligde 2019-2020'de mücadele edecek takımların bu yıla kadar normal sezonda gösterdikleri performanslar şöyle:

Takım Sezon O G M B Afyon Belediyespor 1 28 6 22 0 Anadolu Efes 41 1060 859 198 3 Bahçeşehir Koleji 1 28 13 15 0 Teksüt Bandırma 15 444 279 165 0 Beşiktaş Sompo Sigorta 51 1292 741 540 11 Arel Üniversitesi Büyükçekmece 4 118 41 77 0 Darüşşafaka Tekfen 23 658 342 316 0 Fenerbahçe Beko 53 1335 900 429 6 Galatasaray Doğa Sigorta 53 1335 794 532 9 Gaziantep Basketbol 7 208 97 111 0 Pınar Karşıyaka 47 1198 604 588 6 Sigortam.net İTÜ 35 811 345 461 5 TOFAŞ 34 862 488 373 1 Türk Telekom 26 744 426 318 0