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Potada 993. milli sınav

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın oynayacağı Yeni Zelanda maçıyla tarihindeki 993. maçına çıkacak - Türkiye, 83 yıllık tarihinde yaptığı 992 karşılaşmanın 510'unu kazandı, 481 maçtan mağlup ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı - Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada oynadığı 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı - Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde resmi maçlarda 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu

Spor 08.09.2019, 14:24
Potada 993. milli sınav
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DONGGUAN (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve yarın klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.


- Ufuk Sarıca ile 23. resmi maç


A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.


- Dünya Kupası'nda 38. maçına çıkacak


Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.


- Yeni Zelanda ile 7. maç


A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı.

Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü.

Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.


- Maçlar ve sonuçlar


Türkiye'nin Yeni Zelanda ile oynadığı 6 maçın sonuçları şöyle:

OrganizasyonYerTarihSkorUluslararası Malezya TurnuvasıMalezya20.08.198473-52Hazırlık maçıİstanbul03.08.200486-79Hazırlık maçıİstanbul04.08.200470-69adidas İstanbul Kupası 1İstanbul07.08.201087-65adidas İstanbul Kupası 2İstanbul24.08.201170-642014 Dünya Şampiyonasıİspanya30.08.201476-73

Not: Tabloda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



#2019 FIBA Dünya Kupası #A Milli Erkek Basketbol Takımı #basketbol #türkiye #Yeni Zelanda
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