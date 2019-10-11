Potada derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 2 haftada iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor.
Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 2 haftada iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor.
Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 17.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 2 hafta iki takımın da 1 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Galatasaray ligin ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom’a 78-66 yenilirken, ikinci hafta ise evinde Bahçeşehir Kolej’ni 85-76’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon Eurocup’ta çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise ilk hafta Bahçeşehir’i deplasmanda 80-75 yenerken, geçtiğimiz hafta ise Anadolu Efes’e sahasında 80-68’lik skorla mağlup oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki lig maçını da sarı-kırmızılılar kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 8 lig karşılaşmasında Galatasaray 6 kez parkeden galip ayrılırken, Beşiktaş ise rakibini 2 kez mağlup etti. Siyah-beyazlılar kazandığı 2 maçı da evinde oynamıştı.
Bu önemli müsabakayı Mehmet Keseratar, Kerem Baki ve Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
(İHA)
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