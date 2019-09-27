Potada maçlar 11 salonda oynanacak
- Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin 500 ile en fazla seyirci kapasitesine sahip - Fenerbahçe'nin maçlarını yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 15 bin kişilik kapasitesiyle ikinci sırada bulunuyor
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu maçları, 11 spor salonunda yapılacak.
Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.
- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 400 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.
- En az kapasiteli salonlar
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, en az kapasiteli salonlar olarak öne çıkıyor.
Teksüt Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Afyon Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, üçer bin kapasiteye sahip.
- Salonlar ve kapasiteleri
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:Takımlar SalonKapasiteAnadolu Efes, Galatasaray Doğa SigortaSinan Erdem 16500 Fenerbahçe BekoÜlker Spor ve Etkinlik 15000Türk Telekom, OGM OrmansporAnkara 10400TOFAŞ, BursasporTOFAŞ 7500Gaziantep BasketbolŞahinbey 6500Pınar KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir KolejiBJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
3500Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basketbol Ayhan Şahenk 3500Arel Üniversitesi Büyükçekmece BasketbolGazanfer Bilge 3250Teksüt BandırmaBanvit Kara Ali Acar 3000Afyon BelediyesporProf. Dr. Veysel Eroğlu
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|5
|10
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|5
|8
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|8
|7. Galatasaray
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|8
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|7
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|6
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|5
|6
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|5
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
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|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
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|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
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|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
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|Takımlar
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|P
|1. Liverpool
|6
|18
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|6
|13
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|11
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|11
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|8
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|8
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|6
|8
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|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
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|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
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