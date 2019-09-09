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Potada milli maçın ardından

DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor 09.09.2019, 17:41 09.09.2019, 17:55
Potada milli maçın ardından
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DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, turnuvadaki son maça çıktıklarını belirterek, "Yeni Zelanda iyi savunma yaptı. Hücumda biz de karşılık verdik. Başa baş mücadele geçti. Bizim hedefimiz vardı, olimpiyat elemelerine katılmak, bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.

Yeni Zelanda karşısına üç oyuncudan yoksun çıktıklarını kaydeden Sarıca, "Yorgunduk, herkes yorgundu. Üç oyuncumuzun yokluğunda sahaya çıktık. 9 kişi sahaya çıkmak zorunda kaldık. FIBA bu kuralı değiştirmeli." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda hücumunda neden faul yapmadıkları sorusunu yanıtlayan Sarıca, "Takım yorgundu. Molada konuştuk ama Cedi Osman yapamadı. Yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Oyuncuların görüşleri

Milli takımın skorer oyuncularından Cedi Osman, Dünya Kupası'nı mağlubiyetle bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kazanmaya yakındık maalesef 9 kişiyle sahaya çıktık. Çok önemli üç oyuncudan yoksun oynadık ve 40 dakika boyunca sürekli aynı enerjiyle oynamak çok zor. Ama bu takımla gurur duyuyorum. Bugün az kişi olmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Savunma açısından Yeni Zelanda çok yüksek yüzdeyle oynayan takım ama biz de çok skor ürettik. Maçı kaybeden biz olduk, turnuvayı galibiyetle kapatmak isterdik."

Oyunculardan Melih Mahmutoğlu ise olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Üç eksikle oynadık. Eksiklere rağmen iyi savaştık. Yeni Zelanda farklı basketbol oynayan takım. Sonuçta işin meyvesini almak önemliydi. Tüm arkadaşlarımın eline koluna sağlık. Daha iyi yerlerde olmak isterdik ama olmadı. Ufak tefek hatalar bizi buralara getirdi. Geçmişten dersler alıp daha iyisini yapacağız. Bu oyuncularla olduğum için mutluyum, daha güzel işler yapacağımıza eminim." diye konuştu.

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #türkiye #Yeni Zelanda
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