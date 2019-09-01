Son Dakika
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı
Falcao güle oynaya geliyor
Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
"Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Potada milliler galibiyetle başladı

- 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti

Spor 01.09.2019, 12:12
Potada milliler galibiyetle başladı


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'na rahat bir galibiyetle başladı.

Milli takım, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, müsabakayı 19 sayı farkla kazandı.

Ribauntlarda rakibine 43-27 üstünlük kuran Türkiye, boyalı alandan 54 sayı üretti. Mili takımın kenardan gelen oyuncuları ise 28 sayı buldu. A Milli Takım, hızlı hücumlarla dikkati çeken rakibi karşısında fast-breakten 15 sayı buldu.


- Maçın adamı Ersan İlyasova


A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi.

Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi.

Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu.


- Wilbekin oynamadı


Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı.

A Milli Takım'da ayrıca Ege Arar, başantrenör Ufuk Sarıca tarafından tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak.


#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #japonya #türkiye
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Everton 4 7
6. West Ham 4 7
7. Arsenal 3 6
8. M. United 4 5
9. Sheffield United 4 5
10. Chelsea 4 5
11. Tottenham 3 4
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@