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PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

- Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan PSG'de Mbappe ve Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna dahil edildi

Spor 27.09.2019, 21:41 28.09.2019, 10:05
PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

#Galatasaray #Kylian Mbappe #Mauro Icardi #Paris SaintGermain
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