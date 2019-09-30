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PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bu maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Spor 30.09.2019, 19:56
PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bu maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Neymar, Cavani ve Draxler gibi yıldız isimlerinden yoksun olarak Türkiye’ye gelen Paris Saint-Germain, Galatasaray maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Real Madrid’i 3-0’la geçen Fransız ekibi, Galatasaray maçının da hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlığını atlatan ve kafileye dahil edilen Mbappe de yer aldı. Arjantinli yıldız Angel di Maria’nın da idman öncesinde Teknik Direktör Thomas Tuchel ile bir süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İlk 15 dakikasının basına açık olduğu çalışmada ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Paris Saint-Germain’in yarınki mücadelede Galatasaray’a karşı şu 11’le çıkması bekleniyor:

Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Mbappe, Angel di Maria.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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