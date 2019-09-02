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PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
- Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı
Spor 02.09.2019, 22:43 03.09.2019, 08:18
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 26 yaşındaki forvet Mauro Icardi'yi İnter'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığını kiralamıştır" ifadesi kullanıldı.
Arjantinli golcü, 2013'te katıldığı İnter'de 219 maça çıktı, 124 gol attı.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.