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PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı

- Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı

Spor 02.09.2019, 22:43
PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 26 yaşındaki forvet Mauro Icardi'yi İnter'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığını kiralamıştır" ifadesi kullanıldı.

Fransız medyasında çıkan haberlerde, Icardi'nin satın alma opsiyonunun 70 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Arjantinli golcü, 2013'te katıldığı İnter'de 219 maça çıktı, 124 gol attı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

#Mauro Icardi #Paris Saint-Germain #PSG
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