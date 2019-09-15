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PSG'li Neymar:“Ayrılmak istedim“
- Taraftarları tarafından yuhalanan PSG'li Neymar:- "Artık her maç benim için deplasman olacak. Bu bir utanç, onlara karşı hiçbir şey yapmadım"
Spor 14.09.2019, 23:56 15.09.2019, 00:12
İSTANBUL (AA) - Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, kapanan yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Neymar, taraftarlarınca yuhalanarak protesto edildiği ve attığı golle PSG'yi galibiyete taşıdığı Strasbourg maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini itiraf eden yıldız oyuncu, şöyle konuştu:
"Herkesin bildiği gibi ayrılmak istedim. Bunu daha önce de söyledim. Detayları konuşmak istemiyorum. Bu sayfa artık kapandı. PSG'nin bir oyuncusuyum ve sahada her şeyimi vereceğim."
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