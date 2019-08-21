Puma, E-spor'a futbolist ile giriş yapıyor

PUMA, Türkiye’nin küresel başarılarıyla da adından söz ettiren e-spor kulübü Futbolist’in forma sponsoru oluyor.

Global spor giyim markası PUMA; spora ve spor kulüplerine verdiği destek ve gerçekleştirdiği yatırımları, Futbolist’le gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile yeni çağın spor dallarından biri olarak adlandırılan e-sporda da sürdürüyor. Sponsorluk kapsamında PUMA, 2017 senesinde İstanbul’da kurulan Türk e-spor kulübü Futbolist takımının formalarının tasarımlarını üstleniyor.

2018 senesinde FIFA’da Türkiye Şampiyonluğunun yanında Balkan Şampiyonu da olarak, dünya playofflarına Türkiye’den ilk kez katılmaya hak kazanan ve 2019 senesinde de A1 Gaming League şampiyonluğuna ek olarak FIFA eClub World Cup turnuvasında da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve turnuvayı dünya üçüncülüğü ile tamamlayan Futbolist; FIFA Ultimate Team branşında ilk etapta 1 profesyonel sporcuyla çıktığı bu yola şu anda 40’tan fazla sporcusu ile 6 branşta mücadele ediyor. Özellikle hitap ettikleri genç kitle konusunda ortak noktada buluşan PUMA ve Futbolist, uluslararası başarılar için bir araya geldikleri bu sponsorluk anlaşması ile Türkiye’nin e-spor dünyasında elde edebileceği kazanımları artırmayı planlıyor.

Sponsorluk kapsamında sporcular için özel bir forma tasarlayacak olan PUMA, aynı zamanda bu yeni projesiyle Futbolist’in sahip olduğu 40’tan fazla profesyonel sporcunun başarılarıyla yurtdışında tanınmasına da öncülük etmeyi hedefliyor.