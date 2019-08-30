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Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda etti

- Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu: "Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak"

Spor 29.08.2019, 20:47 30.08.2019, 08:47
Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda etti
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlar için veda mesajı yayımladı.

Quaresma, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bugün duygu dolu bir gündü, bana değer veren bir kulüple sözleşme imzaladım. Fakat bir yandan da üzgünüm çünkü daima kalbimde olacak bir kulübü ve özel taraftarları geride bıraktım. Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine destek verdiğini aktararak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın beni takımda istememesi sonrasında bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, desteğiniz benim için çok önemliydi. Umarım hepiniz beni anlarsınız, daima kalbimde olacaksınız." şeklinde görüş belirtti.

#Beşiktaş #futbol #kasımpaşa #Ricardo Quaresma #süper lig #süperlig
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