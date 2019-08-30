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Quaresma, Kasımpaşa'da ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı...

Spor 29.08.2019, 20:37 30.08.2019, 08:49
Quaresma, Kasımpaşa'da ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamaların yer aldığı çalışmalarla sona erdi.

Yeni transfer Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

#Beşiktaş #futbol #kasımpaşa #portekiz #Ricardo Quaresma #süper lig #süperlig
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