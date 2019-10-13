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Ragbi: 15'li Erkekler Konferans 2
- Türkiye: 36 - Andorra: 12
Spor 12.10.2019, 19:25
Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanan mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen milliler, taraftarların da desteğiyle sahadan 36-12'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.
Mücadeleyi, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ragbi Fedarasyonu Başkanı Murat Pazan, Fedarasyon Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun tribünden izledi.
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