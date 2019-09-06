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Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Brüksel ayağındaki erkekler 200 metre yarışını 2'nci sırada bitirdi

Spor 06.09.2019, 21:56 06.09.2019, 23:12
Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu
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ANKARA (AA) - Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında 2'nci oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun final etabında erkekler 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev, 19.86 saniyeyle ABD'li Noah Lyles'ın (19.74) arkasında 2'nci sırayı aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil'in sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

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#atletizm #Brüksel #Elmas Lig #Ramil Guliyev
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