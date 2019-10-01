Ramil Guliyev, Dünya 5'incisi oldu
- Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle beşinciliği elde etti
Spor 01.10.2019, 22:58 01.10.2019, 23:06
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.
Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.
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