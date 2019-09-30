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Ramil Guliyev finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, finale çıktı

Spor 30.09.2019, 20:59 30.09.2019, 21:20
Ramil Guliyev finalde

İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

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#17. Dünya Atletizm Şampiyonası #200 metre #Ramil Guliyev
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