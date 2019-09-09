Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek
- Milli atletler, Avrupa formasıyla ABD'ye karşı yarışacak
ANKARA (AA) - Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karmasıyla ABD'ye karşı yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te bugün başlayacak organizasyonda Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karması formasıyla mücadele edecek.
Ülkeler arasında yapılan atletizm maçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik proje kapsamında ABD-Avrupa yarışması gerçekleştirilecek.
Yarışmalarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste çıkacak. Aynı zamanda organizasyonun tanıtım elçisi olan Ramil Guliyev ile 200 metrede Avrupa'yı Richard Kilty (Britanya), Marcus Lawler (İrlanda) ve Eseosa Desalu (İtalya) temsil edecek.
Necati Er ise üç adım atlamada Benjamin Williams (Britanya), Nazım Babayev (Azerbaycan) ve Jean-Marc Pontvianne (Fransa) ile birlikte Avrupa forması giyecek.
Müsabakalar bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. İki milli atletin yarışması da yarın gerçekleştirilecek.
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