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Ramil Guliyev yarı finalde - Şampiyon yarın finale koşacak
- Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı
Spor 29.09.2019, 20:25 29.09.2019, 20:33
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.
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