Son Dakika
Eskişehir Valisi, yaralı polisleri ziyaret etti
Galatasaray-PSG maçından notlar: Türk Telekom tıklım tıklım
Başkent'te Çin yönetimi protesto edildi
Eruh'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si gri Listede
Fatih Terim’den PSG önünde 2 değişiklik
İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir operasyonunu anlattı

Real Madrid, Club Brugge’la 2-2 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda oynanan diğer maçta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 01.10.2019, 22:33 01.10.2019, 22:43
Real Madrid, Club Brugge’la 2-2 berabere kaldı
banner63

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda oynanan diğer maçta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın da rakipleri olan Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Belçika ekibinin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği kurtardı. 9. dakikada Bonaventure’nin attığı golle 1-0 öne geçen Club Brugge, bu futbolcunun 39. dakikada kaydettiği golle farkı 2’ye çıkarırken, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. Real Madrid’de ise 55’te Sergio Ramos farkı 1’e indiren isim olurken, 85. dakikada Casemiro eşitliği getiren futbolcu oldu. Belçika ekibinde Vormer 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 2’ye çıkarırken, Real Madrid de gruptaki ilk puanını kazandı.

(İHA)

banner62
#şampiyonlar ligi #Club Brugge #Real Madrid
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@