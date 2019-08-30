Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurası değerlendirmesi
- Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno: "PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler"
MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Real Madrid'in kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno, "PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler." ifadesini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimine katılan Butragueno, A Grubu'nda Galatasaray, Paris Saint Germain (PSG) ve Brugge takımlarıyla eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Butragueno, grupta Fransız takımıyla birlikte favori gösterilmeleriyle ilgili de "PSG çok güçlü bir takım. Bu maçları oynamak her zaman çok büyük motive sağlar. Futbol dünyasında günümüzde görülebilecek en iyi maçlardan biri. Çok zor olacak ama bu turnuvada üst düzey rekabet var." yorumunu yaptı.
Real Madrid yöneticisi ayrıca, transfer döneminin bitimine 4 gün kala yeni bir futbolcu alıp almayacakları yönündeki soruya, "Mükemmel bir kadroya sahibiz." cevabını verdi.
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