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Real Madrid, Villarreal deplasmanından 1 puan aldı

- La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı

Spor 01.09.2019, 22:31 02.09.2019, 00:40
Real Madrid, Villarreal deplasmanından 1 puan aldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

İkinci yarının 74. dakikasında bu kez Mio Gomez'in golüyle Villarreal bir kez daha öne geçti.

Skor avantajını koruyamayan Villarreal, 86. dakikada ikinci kez ağları havalandıran Bale'in golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Villarreal deplasmanında Real Madrid'e 1 puanı kazandıran golleri atan Bale, 94. dakikada kırmızı kart gördü.

La Liga'nın 3. haftası sonunda Real Madrid 5 puanla 5. sırada bulunurken, Villarreal'de 2 puanla 16. sırada yer aldı.

Öte yandan haftayı lider kapatan Atletico Madrid, Eibar'a karşı sahasında oynadığı ve 2-0 yenik duruma geçtiği maçı 3-2 kazandı. Atletico Madrid, La Liga'da 3 maçın 3'ünü de kazanan tek takım olarak 9 puanla lider konumda bulunuyor.

#İspanyadan futbol #La Liga #Real Madrid #Villarreal
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