Real Madrid, Villarreal deplasmanından 1 puan aldı
- La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı
MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
İkinci yarının 74. dakikasında bu kez Mio Gomez'in golüyle Villarreal bir kez daha öne geçti.
Villarreal deplasmanında Real Madrid'e 1 puanı kazandıran golleri atan Bale, 94. dakikada kırmızı kart gördü.
La Liga'nın 3. haftası sonunda Real Madrid 5 puanla 5. sırada bulunurken, Villarreal'de 2 puanla 16. sırada yer aldı.
Öte yandan haftayı lider kapatan Atletico Madrid, Eibar'a karşı sahasında oynadığı ve 2-0 yenik duruma geçtiği maçı 3-2 kazandı. Atletico Madrid, La Liga'da 3 maçın 3'ünü de kazanan tek takım olarak 9 puanla lider konumda bulunuyor.
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