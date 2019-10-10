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Real Madrid'den pota altına takviye

- Real Madrid Basketbol Takımı, Tunuslu pivot Mejri'yi transfer etti

Spor 10.10.2019, 15:10
Real Madrid'den pota altına takviye


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Real Madrid Basketbol Takımı, Tunuslu pivot Salah Mejri'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübü, son olarak Çin'in Liaoning Flying Leopards takımında oynayan 33 yaşındaki Mejri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce 2013-2015 yıllarında da İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Mejri, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Dallas Mavericks'te görev yaptı.

#Real Madrid #basketbol
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