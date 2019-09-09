Son Dakika
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
KDK, işçinin “meslek kodu“ sorununu çözdü
Kadıköy'deki cinayet
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall

İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te...

Spor 09.09.2019, 13:42
Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
banner63

İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı Japonya'nın Chiba kentinde düzenlendi.

Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği sezonun son etabını ev sahibi ülkeden Yoshihide Muroya kazandı. Yarışı 3. sırada tamamlayan Matt Hall genel klasmanda 81 puanla şampiyonluğa ulaştı. Hall, Red Bull Air Race'te kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Chiba'da kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya 80 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sırayı ise 68 puanla geçen yılın şampiyonu Çek pilot Martin Sonka aldı.

#chiba #havacılık #japonya #Martin Sonka #Matt Hall #Red Bull Air Race #uçuş #Yoshihide Muroya
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@