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Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te...
Spor 09.09.2019, 13:42
İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti.
Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği sezonun son etabını ev sahibi ülkeden Yoshihide Muroya kazandı. Yarışı 3. sırada tamamlayan Matt Hall genel klasmanda 81 puanla şampiyonluğa ulaştı. Hall, Red Bull Air Race'te kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
Chiba'da kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya 80 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sırayı ise 68 puanla geçen yılın şampiyonu Çek pilot Martin Sonka aldı.
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