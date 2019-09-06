Red Bull Air Race’te şampiyon belli oluyor
Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te şampiyon bu hafta sonu belli olacak. 7-8 Eylül’de Japonya’nın Chiba şehrinde gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet var.
Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te şampiyon bu hafta sonu belli olacak. 7-8 Eylül’de Japonya’nın Chiba şehrinde gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet var.
Şampiyonun belli olacağı yarış öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. 3 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 65 puanla Martin Sonka yer alıyor. Çekyalı pilot, yarışı kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Son yarıştaki performansıyla tekrar zirveye oturan Sonka’yı ise geçtiğimiz sene Japonya’da kazanan Matt Hall takip ediyor. Avusturalı pilotun puanı 61. Üçüncü sırada ise ev sahibi olan Japon Yoshihide Muroya var. Japon pilot zirveden 10 puan uzakta, 55 puanda bulunuyor.
Red Bull Air Race’te geçtiğimiz yıl şampiyon Çekyalı pilot Martin Sonka olmuştu.(İHA)
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