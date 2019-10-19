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Red Bull sporcusu Öncü: "Hedeflerime en kısa sürede ulaşmak istiyorum"

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, üç yarışlık aradan sonra Japonya’da yeniden pistte olacak. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Öncü, San Marino GP’sinde köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Spor 19.10.2019, 11:40 19.10.2019, 12:18
Red Bull sporcusu Öncü: "Hedeflerime en kısa sürede ulaşmak istiyorum"

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, üç yarışlık aradan sonra Japonya’da yeniden pistte olacak. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Öncü, San Marino GP’sinde köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda 17’nci yarışı olan Japonya yarışı ile pistlere dönüyor. San Marino’da antrenman turlarında geçirdiği kaza sonucu köprücük kemiğinde zedelenme yaşayan ve ameliyat olan Red Bull sporcusu Öncü, bu nedenle San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarını kaçırmıştı. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Can, bu hafta sonu Japonya’da mücadele edecek. Yarış, pazar günü TSİ 06.00’da başlayacak.

"SEZONU EN İYİ DERECEDE KAPATMALIYIZ"

Dünyanın en önemli şampiyonalarından birinde yer aldığını ifade eden Can, "Büyük hedeflerim var ve hedeflerime en kısa sürede ulaşmak istiyorum. O yüzden sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim. Sezonu yapabildiğimiz en iyi derecede kapatmalıyız, bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

ŞAMPİYON MARC MARQUEZ DE SAHNE ALIYOR

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de de sezonun 16’ncı yarışı da Japonya’da koşulacak. 4.8 kilometre uzunluğundaki Twin Ring Motegi Pisti’ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak. Moto GP’nin 15’inci yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6’ncı MotoGP, toplamda 8’inci Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4’üncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez’in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Japonya mücadelesi TSİ 09.00’da başlayacak ve 24 tur sürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#şampiyon #Red Bull MotoGP Rookies Cup #motosiklet #hedef #Can Öncü
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