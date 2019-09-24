Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

Rıza Çalımbay: “Pozisyonun VAR’da incelendiğine inanmıyorum”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere sitem ederek, "Pozisyonun VAR’da incelendiğine inanmıyorum" dedi.

Spor 23.09.2019, 23:22 23.09.2019, 23:54

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere sitem ederek, "Pozisyonun VAR’da incelendiğine inanmıyorum" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, “Gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı, goller vardı, kaçan penaltı vardı, direklerden dönen toplar vardı. Gerçekten iyi bir mücadele oldu. Biz maçın başında golü yedik ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Maçın başında gol yemek bazen takımları demorize eder, biran onu yaşadık 5 dakika ondan sonra toparladık ve oyunumuzu oynamaya başladık. Sonra devre arası olmadan yaptığımız değişiklikler ve içeride değiştirdiğimiz oyun taktiği hepsi işe yaradı. Çok iyi bir şekilde ikinci yarıya başladık. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldular. İyi bir galibiyet aldık. Zaten biz bu maçı konuşurken arkadaşlarımıza da aynı şekilde konuştuk. Ne olursa olsun oyundan kopmamamız gerekiyordu. Karşımızdaki takım iyi bir takım. Çıkışlı olan bir takım. Onun içinde çok dikkatli olmamız gerektiğini, oyundan kopmayacağımızı söylemiştik ve onu gerçekleştirdi arkadaşlarımız. İyi galibiyet aldığımız için özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 3 maçtır galip gelemiyorduk onun yüzünden bu maç çok çok önemliydi. Önümüzde şimdi gerçekten kritik maçlar var. Lig çok uzun bir maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Alanya maçı, sonraki Ankaragücü maçı izim için çok önemli. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek çok büyük bir avantaj yakalamış olacağız. Çünkü bizim takımızda halen hazır olmayan arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, Traore, Armin bunların hepsi sonradan gelen, bizimle hazırlık dönemi geçirmeyen arkadaşlar. Onlarda hazır olmamalarına rağmen oynatmaya çalışıyoruz. Ama bu milli takım arası bizim için çok büyük avantaj olacak. Onlarda en kısa sürede katılırlarsa o zaman daha yedeğimizin fazla olacağı, alternatiflerimizin fazla olacağı bir takım olacağız. Bundan sonrada daha iyi gitmeye başlayacağız” dedi.

“VAR’DA İNCELENDİĞİNE İNANMIYORUM”

Çalımbay, maçın hakemini değerlendirerek, “Bize göre eğer o faulü verseydi, o penaltı olayı zaten olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Hakem arkadaşımız vermedi. Biz penaltı diye itiraz etmedik kesinlikle ama faul olduğuna itiraz ettik. Sadece faulü verebilirdi. O da penaltı verdi karşı takıma. O penaltıyı atmış olsalardı belki de hakemin yapmış olduğu karar nedeniyle mağlup bir şekilde bitirecektik. Bize göre faul ama bilemiyorum dışarıya göre dördüncü hakemle konuştuğumuzda VAR’da inceleniyor dedi. Ben inanmıyorum VAR’da incelendiğine. Bence es geçti o pozisyonu. Vermedi. Onun dışında da fazla bir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Çalımbay, maçın hakemini değerlendirerek, “Bize göre eğer o faulü verseydi, o penaltı olayı zaten olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Hakem arkadaşımız vermedi. Biz penaltı diye itiraz etmedik kesinlikle ama faul olduğuna itiraz ettik. Sadece faulü verebilirdi. O da penaltı verdi karşı takıma. O penaltıyı atmış olsalardı belki de hakemin yapmış olduğu karar nedeniyle mağlup bir şekilde bitirecektik. Bize göre faul ama bilemiyorum dışarıya göre dördüncü hakemle konuştuğumuzda VAR’da inceleniyor dedi. Ben inanmıyorum VAR’da incelendiğine. Bence es geçti o pozisyonu. Vermedi. Onun dışında da fazla bir şey olmadı” ifadesini kullandı.

(OS-OE-S)

#VAR sistemi #Hakemlere sitem #rıza çalımbay #Sivasspor
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@